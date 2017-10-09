Активисты Немцова моста в день рождения политика отправили в небо 58 воздушных шаров. Фотографии

Волонтеры перед запуском шариков. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Сторонники политика Бориса Немцова запустили в небо 58 воздушных шаров возле мемориала «Немцов мост», таким образом, почтили память политика в день его рождения на месте его убийства.

«Борис Ефимович всегда выступал исключительно за мирный протест, и мы решили, что шарики в небе — это самое мирное, что только может быть», — рассказали «Новой газете» организаторы акции.

Женщина с цветами у мемориала «Немцов мост». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По их словам, на акцию принесли 55 белых шариков, по числу лет, что Немцов был жив, и три красных, по числу лет, что «мы живем без него». Корреспондент «Новой» уточняет, что шары ветром унесло на территорию Кремля.

Напомним, политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.

В конце июня коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными в убийстве Бориса Немцова. По версии следствия, Дадаев непосредственно убил Немцова на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину. Также заседатели посчитали Дадаева не заслуживающим снисхождения.