Минтранс утвердил бесплатный провоз 5 кг ручной клади для невозвратных билетов

Министерство транспорта России утвердило бесплатный провоз 5 кг ручной клади на пассажира по невозвратным тарифам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Документом установлен минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомство расширило перечень вещей, которые можно бесплатно пронести на борт самолета. В него добавлены: дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, рюкзаки, лекарства и товары, купленные в duty free.

«Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак», — уточняют в ведомстве.

При этом взвешивать ручную кладь пассажир сможет непосредственно перед выходом на посадку.

Минтранс считает, что вводимые изменения «значительно расширят тарифную сетку авиакомпаний, повысят авиационную мобильность населения, а также позволят нормативно урегулировать спорные ситуации, связанные с перевозкой пассажирами багажа».

Напомним, по старым правилам Воздушного кодекса, в минимальную стоимость авиабилета был включен провоз ручной клади до 10 кг. Новая редакция кодекса, позволяющая авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты, вступила в силу с 29 сентября.

По мнению министра транспорта Максима Соколова, закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%.

Анастасия Тороп