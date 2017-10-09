На место ушедшего в отставку из-за нарушений на выборах главы Саратова назначили Михаила Исаева

Исполняющим обязанности главы Саратова назначен бывший депутат Госдумы седьмого созыва Михаил Исаев. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Михаил Исаев сегодня назначен заместителем главы администрации муниципального образования „Город Саратов“ по благоустройству. С завтрашнего дня Михаил Исаев будет исполнять полномочия главы муниципального образования город Саратов»,- говорится в сообщении.

Напомним, что после выборов в областную думу глава администрации Саратова Валерий Сараев написал заявление об отставке из-за нарушений во время голосования.

Исполнение обязанностей главы города стал заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Сергея Пилипенко. В мэрии уточнили, что Пилипенко продолжит работу на посту замглавы администрации города.

При этом в МВД области не зафиксировали грубых нарушений, способных повлиять на итоги выборов. В движении «Голос» насчитали порядка 77 нарушений в Саратовской области.

По итогам выборов в местный парламент прошли партия «Единая Росси», которая набрала 66,84% голосов, а также КПРФ и «Справедливая Россия». Губернатором Саратовской области во второй раз стал Валерий Радаев.

Михаил Исаев был избран по одномандатному округу от Саратовской области.

Анастасия Тороп