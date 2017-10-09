Совет федерации перечислил основные внешние угрозы для России
Комиссия Совета федерации по защите госсуверенитета определила девять направлений вмешательства извне во внутренние дела России, которые представляют серьезную угрозу. Об этом сообщают РИА Новости.
Первая угроза в предварительном докладе комиссии — «создание и поддержка НКО, иных подобных структур, прямо или косвенно участвующих в политической деятельности в интересах зарубежных государств и оказывающих воздействие на институт гражданского общества в целом».
Политические конкуренты России, по мнению сенаторов, хотят трансформировать сферу образования в своих целях. Для этого они работают с образовательными учреждениями и финансируют образовательные программы.
Они также используют СМИ и социальные сети для «дискредитации страны, институтов власти, политических лидеров и в целом для формирования определенных стандартов общественного мнения».
Кроме того, законодатели подчеркивают опасность дискредитации Русской православной церкви и попыток разжигания межрелигиозной розни.
В комиссии предупреждают, что стоит опасаться стимулирования протестной повестки извне, вовлечения в протестные акции молодежи, а также вмешательства в российские выборы на федеральном и региональном уровне.
Среди внешних угроз парламентарии отмечают все виды антироссийских санкций как «инструмента нажима на власти общество» и очернение на мировой арене российской политической и экономической жизни с последующим использованием этой информации внутри России.
Ранее комиссия Совета федерации предложила разработать ответные меры на «недружественные действия в отношении российских СМИ».
Минюст направил в адрес нескольких американских СМИ, работающих в России, письмо «о недопустимости нарушения российского законодательства». В числе тех СМИ, которым было направлено письмо, оказались «Голос Америки», «Радио Свобода», интернет-проекты «Настоящее время», «Фактограф», «Крым.реалии», «Радио Свободы на татарском языке», «Кавказ.реалии» и «Idel.реалии».
Анастасия Тороп