Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает присоединение Крыма к России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я еще раз заверил господина Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым и политическую консолидированность», — сказал турецкий лидер.

Президент Турции отметил, что продолжит следить за состоянием крымско-татарского народа.

В свою очередь, Порошенко отметил, что Украина надеется на вхождение Турции «в международную группу по деоккупации Крыма», которую президент Украины предложил сформировать, выступая в ООН.

Напомним, что в марте 2014 года было подписано соглашение о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. США и страны Евросоюза не признали присоединение Крыма к России. ООН назвала ситуацию в Крыму «временной оккупацией».

Анастасия Тороп