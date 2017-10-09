В Петербурге координатора штаба Навального обязали выполнить 40 часов работ

Октябрьский районный суд Петербурга осудил координатора местного предвыборного штаба Алексея Навального Полину Костылеву на 40 часов обязательных работ за организацию несогласованной акции протеста 7 октября. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

По информации издания, Костылева была доставлена в отдел полиции 7 октября за организацию несанкционированного массового мероприятия, в рамках которого возможны провокации и правонарушения «по технологии Майдана при участии нескольких тысяч человек».

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Координатор штаба Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин получил 20 часов обязательных работ за аналогичное нарушение.

Ранее Костылеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за расклейку агитационных материалов с призывом приходить на эту акцию.

Напомним, что 7 октября в 80 городах России прошла акция сторонников Алексея Навального. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, власти не согласовали проведение акции. На акциях в поддержку Навального задержали 290 человек.

В Петербурге участники акции собрались на Марсовом поле. Когда толпа дошла до пересечения Литейного и Невского проспекта, начались задержания. Всего было задержано 68 человек.

На следующий день несколько десятков активистов вышли на Дворцовую площадь и заявили, что останутся там на ночь. Большинство из них также задержали.

По данным ОВД-Индо, их оштрафовали на сумму от тысячи до 20 тысяч рублей. Некоторых отправили под арест на срок до 12 суток.

Анастасия Тороп