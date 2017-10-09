МОК перепроверил взятые на Играх в Сочи и Ванкувере допинг-пробы россиян

Международный олимпийский комитет повторно изучил 254 пробы, взятые у российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, а также пробы из Ванкувера, в котором проходили Игры в 201 году. Об этом сообщила пресс-служба МОК. Результаты повторных анализов не разглашаются.

«Эти меры согласуются с изменением философии защиты чистых спортсменов, изложенных в Олимпийской программе 2020 года, стратегической дорожной карты МОК для будущего олимпийского движения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что комитет также проанализировал 70% допинг-проб, взятых у всех медалистов и у всех российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр 2010 года.

«У одного спортсмена зафиксированы три неблагоприятных аналитических вывода, изучение его пробы продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее антидопинговые агенства 28 стран обратились с призывом к МОК отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. При этом они отмечают, что не против, если российские спортсмены выступят под нейтральным флагом после тщательного допинг-контроля.

Напомним, в мае 2015 года The New York Times опубликовала интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.

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Родченков рассказал, что разработал смесь из трех запрещенных препаратов, которые употреблялись спортсменами вместе со спиртными напитками.

Он также утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поручило комиссии во главе с канадским профессором Ричардом Маклареном расследовать эту ситуацию.

В прошлом году Макларен представил доклад, в котором рассказал о государственной допинговой программе в России. По информации комиссии, более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

В результате олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике, а также паралимпийская команда были отстранены от Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро в полном составе.

Анастасия Тороп