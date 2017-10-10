Депутаты Госдумы запланировали поездку в Северную Корею

Депутаты Госдумы в конце октября или начале ноября планируют посетить КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи Казбеком Тайсаевым.

По его словам, в КНДР отправятся представители всех фракций нижней палаты. Он отметил, что пока рано говорить, с кем будут встречаться депутаты в Северной Корее и какие темы будут подняты во время визита.

В начале октября в Пхеньян ездила делегация из фракции ЛДПР. Во время поездки, как отмечает РИА Новости, депутаты обсудили с послом России в Северной Корее вопросы сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

В сентябре КНДР провела шестое в своей истории ядерное испытание. По утверждению северокорейских властей, была взорвана водородная бомба, которую можно установить в качестве боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету.