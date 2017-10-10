Директора ФБК задержали из-за фильма «Он вам не Димон»

Судебные приставы утром задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова. Это произошло у подъезда его дома. Об этом Рубанов сообщил в твиттере.

Задержан судебными приставами рано утром у подъезда дома. Доставляют на Бутырский вал. pic.twitter.com/no50JzhcT0 — Рубанов Роман (@rrubanov) October 10, 2017

В постановлении говорится, что задержание связано с отказом ФБК удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон» по иску миллиардера Алишера Усманова.

Отмечается, что решение Люблинского суда Москвы вступило в законную силу 11 августа, с тех пор у ФБК и его основателя Алексея Навального было десять дней на то, чтобы удалить из текста расследования и фильма сведения о том, что бизнесмен Алишер Усманов якобы дал взятку премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

«Судебный пристав “клятвенно” пообещала Навальному уголовный срок за неисполнение решения суда по Усманову, “потому что люблю Россию”», — добавил Рубанов.

Усманов через суд добивался удаления информации о том, что передача земли через фонд «Соцгоспроект» была якобы взяткой Медведеву.

Люблинский суд постановил, что ФБК и Навальный должны удалить фильм «Он вам не Димон» целиком. Позднее Мосгорсуд уточнил, что удалить надо только те фрагменты, которые оспаривал бизнесмен.

Адвокат ФБК Иван Жданов заявил, что это решение будет обжаловано в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).