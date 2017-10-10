Жителя Краснодара вызвали на допрос из-за поста с фрагментом «Незнайки на Луне»

Жителя Краснодара, администратора паблика «Радикальные мечтатели» во «ВКонтакте» Михаила Малахова вызвали в прокуратуру из-за записи во «ВКонтакте» с отрывком из «Незнайки на Луне», сообщает «Открытая Россия».

Малахову позвонили 6 октября и сказали, что в ведомство поступило заявление с просьбой проверить пост со скриншотом из детской книги на экстремизм: возможно, он разжигает ненависть к социальной группе «полицейские» (статья 282 УК).

Пост был опубликован в группе 28 марта 2017 года. Он содержит текст из 31 главы книги «Незнайка на Луне» Николая Носова, которая была издана в 1964 году.

«Когда я это услышал, я был обескуражен и переспросил: “Вы хотите получить объяснения по отрывку из “Незнайки”? Он разжигает ненависть к полицейским? Вы серьезно?” На что следователь мне сухо ответил: “В этом разберется лингвистическая экспертиза”», — рассказал Малахов.

Следователь не уточнил, заведено ли дело, и в каком статусе он собирается беседовать с блогером.

По данным издания, Малахов занимается тем, что помогает людям получать неустойки от застройщиков через общество по защите прав потребителей. Паблик «Радикальные мечтатели» — его хобби.