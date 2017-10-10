«Ведомости»: руководство ЦБ уговаривает компании вернуть деньги в «Открытие»

Центробанк и временная администрация банка «Открытие» пытаются уговорить компании вернуть деньги на счета в банке «Открытие», санацией которого занимается регулятор. Об этом узнала газета «Ведомости» от нескольких источников на рынке.

Они рассказали, что зампред ЦБ Василий Поздышев лично обзванивал руководителей крупных кредиторов «Открытия» и просил вернуть или не забирать деньги из этого банка. При этом он предлагал прислать письмо с гарантией, но ему «поверили на слово».

Представители ЦБ подтвердили, что регулятор обращался к крупнейшим клиентам «Открытия». По их словам, клиентам разъяснялся новый статус банка, механизм финансового оздоровления, их также заверяли их в том, что «бесперебойность его деятельности гарантирована ЦБ».

«Представители Банка России обращались к крупнейшим клиентам „Открытия“ вскоре после ввода в банк временной администрации посредством телефонных звонков, писем и в отдельных случаях (по просьбам клиентов) встреч в ЦБ», — подтвердил представитель регулятора.

«Ведомости» отмечают, что эксперты шокированы таким поведением регулятора. Опрошенные эксперты заявили, что речь может идти о возможном нарушении ЦБ закона о конкуренции, поскольку в данном случае ЦБ одновременно играет роль и регулятора, и собственника «Открытия». ФАС не предоставил комментарий изданию.

В августе, по данным RNS, физические лица вывели из «Открытия» 134,4 млрд руб., юридические — 199 млрд руб.

Напомним, в августе ЦБ объявил о санации банка «Открытие». В сентябре регулятор сообщил о санации «Бинбанка». А в октябре в ЦБ заявили о планах присоединить «Бинбанк» к «Открытию».

Обе кредитные организации упоминались в письме, которое в августе направил клиентам аналитик УК «Альфа-капитала» Сергей Гаврилов. Кроме них в список банков, которые могут столкнуться с проблемами, входили МКБ и Промсвязьбанка. В «Альфа-капитале» назвали письмо Гаврилова частным мнением сотрудника. ФАС потребовала опровергнуть письмо.

Финансовое оздоровление банков проводится по новой для России схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Эта схема предполагает, что ЦБ станет собственником как минимум 75% банка.