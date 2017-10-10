Минобороны заявило об уничтожении экономики ИГ в Сирии

Воздушно-космические войска России уничтожили экономическую инфраструктуру «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена) в Сирии. Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

По его словам, российские военные пресекают любые попытки террористов возобновить добычу и продажу углеводородов в Сирии. Источников для финансирования закупок оружия и для вербовки наемников у ИГ в Сирии не осталось, заверил он.

В настоящее время в Сирии около города Меядин идет операция по освобождению крупного форпоста ИГ. Он находится в 40 километрах юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Ранее издание USA Today со ссылкой на источники сообщило, что доходы ИГ от продажи нефти за последние два года упали на 90%.

В конце сентября Минобороны отчиталось об успехах в борьбе с боевиками в Сирии. Сообщалось, что военные убили 2 359 человек и ранили еще 2,7 тыс.