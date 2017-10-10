Умер один из самых известных целителей в СССР Аллан Чумак

В Москве в возрасте 83 лет умер целитель и экстрасенс Аллан Чумак. Об этом сообщил в фейсбуке журналист Дмитрий Гордон.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет», — написал он.

Информацию подтвердила супруга целителя Людмила, сообщает РБК. «Это произошло вчера вечером, да» — сказала она, отказавшись уточнять причины смерти Чумака, — «Ушел из жизни человек — этого достаточно».

В конце 80-х годов Чумак был одним из самых известных целителей в СССР. Во время сеансов на ТВ он «заряжал» воду, кремы и мази. Он объяснял, что открыл в себе экстрасенсорные способности, когда готовил серию разоблачительных материалов об экстрасенсах ( Чумак получил журналистское образование). Позднее подобная деятельность на телевидении была запрещена.

В 2000 году Чумак баллотировался в Самарской области на выборах в Госдуму, но не смог пройти: он набрал около трех процентов голосов.