ФСПП отпустила директора ФБК и потребовала явиться для объяснений по поводу фильма «Он вам не Димон»

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова отпустили из управления Федеральной службы судебных приставов по Москве. Ему вручили требование о дальнейшей явке для дачи объяснений 13 октября, сообщает «Медиазоне».

Рубанов рассказал изданию, что в управлении у него хотели взять объяснения по поводу отказа ФБК удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон» по иску миллиардера Алишера Усманова, посмотрели указанные в иске сайты и ознакомили с требованием о явке на 13 октября.

«Просто к явке. Я должен дать объяснения, хотя с меня сейчас брали объяснения. Все довольно странно», — отметил Рубанов. По его словам, с приставами 5 октября разговаривали юристы ФБК «по абсолютно тем же вопросам». Он считает, что его задержание — это акция устрашения.

Интерфаксу Рубанов сообщил, что отказался давать объяснения, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Приставы также сообщили Рубанову, что против него может быть возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда). «Но они меня уже не первый раз этой статьей пугают», — отметил в беседе с Интерфаксом директор ФБК.

Романа Рубанова задержали утром у подъезда собственного дома. Четыре пристава доставили его в управление ФССП в связи с отказом ФБК удалить фильм «Он вам не Димон» по иску бизнесмена Алишера Усманова.

Напомним, Люблинский суд Москвы постановил, что ФБК и его основатель Алексей Навальный должны удалить из сети фильм «Он вам не Димон». Позднее Мосгорсуд разрешил удалить только те фрагменты, которые оспаривал бизнесмен. Усманов добивался удаления информации о том, что передача земли через фонд «Соцгоспроект» была якобы взяткой премьеру Дмитрию Медведеву. Юристы ФБК намерены обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).