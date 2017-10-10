Из-за анонимных звонков в России за месяц эвакуировали более миллиона человек

За месяц в России эвакуировали более миллиона человек после анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах.

По его словам, всего с 11 сентября неизвестные «заминировали» 2 460 объектов в 170 городах. За это время, добавил собеседник, эвакуировали 1 млн 40 тыс. человек.

Звонки не прекращаются: только за последнюю неделю были эвакуированы 79 тысяч человек из 115 объектов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Волна ложных звонков о минировании началась в России 11 сентября. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что их осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, звонящие используют IP-телефонию, чтобы скрыть свое местоположение.

Источники «Коммерсанта» утверждали, что звонившие могут быть связаны с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России).

ФСБ оценила ущерб от ложных звонков о «минировании» в 300 млн руб.