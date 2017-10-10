Путин уволил губернатора Ивановской области Конькова

Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщается на сайте Кремля. Эта десятая отставка главы региона за две недели.

«Принять отставку Губернатора Ивановской области Конькова П.А. по собственному желанию», — сказано в документе.

Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Станислав Воскресенский. С 2014 года он занимал пост заместителя министра экономического развития. В 2012–2014 годах он был заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

В начале октября о возможной отставке Павла Конькова сообщало РБК. По данным источников издания, причиной увольнения стали коррупционные скандалы в Ивановской области.

Накануне президент уволил главу Омской области Виктора Назарова. Ранее в отставку ушли глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Самарской области Николай Меркушкин, а также губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.