«Яндекс» запустил голосового помощника «Алиса»

«Яндекс» запустил голосового помощника под названием «Алиса», который умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы для работы с сервисами компании и запуска некоторых сторонних приложений. Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекса».

«С Алисой можно разговаривать так же, как с человеком: она поймет», — уверяют в пресс-службе.

Голосовой помощник реализован на базе речевых технологий «Яндекса» SpeechKit, обучение «Алисы» происходило на огромном массиве текстов при помощи нейронной сети.

«Алису» также обучали на аудиозаписях голоса актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате. «Именно ее голосом разговаривает операционная система Саманта из фильма «Она» Спайка Джонза», — сказали в пресс-службе.

В планы компании входит научить голосового помощника советовать фильм и вызывать такси.

Отметим, что в России существует голосовой ассистент для Android «Дуся» для голосового управления смартфоном, а также «Ассистент на русском», Speaktoit и «Собеседник HD».

Максим Прошкин