ЦБ выступил за закрытие торгующих криптовалютой сайтов

Центробанк выступает за ограничение работы сайтов, на которых можно приобретать цифровые деньги. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов», передает ТАСС.

По словам Швецова, ЦБ рассматривает все инструменты для покупки криптовалюты «как негативное явление на нашем рынке» и вместе с Генпрокуратурой работает над закрытием внешних сайтов, где можно приобретать цифровые деньги.

По мнению зампредседателя ЦБ, для российских граждан и бизнеса инструмент по приобретению криптовалют несет неоправданно повышенные риски.

«Мы наблюдаем, что биткоин из расчетной единицы постепенно превращается в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, то есть имеет признаки финансовой пирамиды»,— считает Швецов.

Ранее в сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что механизмы использования криптовалют во многом имеют признаки «финансовой пирамиды».

В конце августа замглавы министерства финансов Алексей Моисеев предложил не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей».

«Мы предлагаем называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их», — заявлял Мосиеев.

Андрей Дубровский