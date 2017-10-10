Полиция возбудила дело о поджоге автомобиля журналистки Юлии Латыниной

Полиция возбудила уголовное дело после поджога автомобиля обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

Сгоревший автомобиль Юлии Латыниной. Фото: Леонид Латынин

«Третьего сентября в полицию поступила информация о возгорании на территории одного из поселений в ТиНАО Москвы автомашины 2002 года выпуска. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")», — сообщила представитель ведомства.

По словам Волк, сейчас правоохранители ведут оперативно-розыскные и следственные мероприятия и пытаются установить причастных к поджогу.

Напомним, 3 сентября сгорел автомобиль обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Это произошло рядом с ее загородным домом в подмосковном Переделкине. В автомобиле полиция обнаружила три очага возгорания.

В свою очередь, дознаватель заявил, что предварительных результатов расследования еще нет, и факт поджога официально пока не подтверждается.

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил председателя правления «Газпром-Медиа» Дмитрия Чернышенко предоставить Латыниной и ее семье охрану.