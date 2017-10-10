Полиция возбудила дело о поджоге автомобиля журналистки Юлии Латыниной
Полиция возбудила уголовное дело после поджога автомобиля обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.
«Третьего сентября в полицию поступила информация о возгорании на территории одного из поселений в ТиНАО Москвы автомашины 2002 года выпуска. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")», — сообщила представитель ведомства.
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По словам Волк, сейчас правоохранители ведут оперативно-розыскные и следственные мероприятия и пытаются установить причастных к поджогу.
Напомним, 3 сентября сгорел автомобиль обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Это произошло рядом с ее загородным домом в подмосковном Переделкине. В автомобиле полиция обнаружила три очага возгорания.
В свою очередь, дознаватель заявил, что предварительных результатов расследования еще нет, и факт поджога официально пока не подтверждается.
Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил председателя правления «Газпром-Медиа» Дмитрия Чернышенко предоставить Латыниной и ее семье охрану.