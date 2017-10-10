Прокуратура не вызывала на допрос блогера из-за поста с фрагментом «Незнайки на Луне»

Прокуратура Краснодарского края не вызывала на допрос администратора паблика «Радикальные мечтатели» в социальной сети «Вконтакте» Михаила Малахова, который разместил фрагмент из детской книги Николая Носова «Незнайка на Луне». Об этом «Новой газете» рассказал руководитель пресс-службы ведомства Антон Лопатин.

«Никакой проверки прокуратура в отношении указанного блогера не проводит», — рассказали в пресс-службе.

Лопатин также уточнил, что следователи не звонили Малахову.

Ранее Михаил Малахов рассказал, что его вызвали на допрос из-за фрагмента из детской книги Николая Носова «Незнайка на Луне», который он разместил в своем паблике. Фрагмент из книги о Незнайке, в котором говорится, что полицейские грабят людей, сами выдумывая законы, был опубликован 28 марта.

По словам Малахова, ему позвонили 6 октября и сказали, что в ведомство поступило заявление с просьбой проверить пост с цитатой из «Незнайки» на предмет разжигания ненависти к социальной группе «полицейские» (статья 282 УК).