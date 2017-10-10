Власти Москвы выделят 400 млрд рублей на реновацию

Столичные власти заложили в бюджет реновации пятиэтажного жилья в 2017 — 2020 годах порядка 400 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина.

«Это колоссальная сумма», — заявил Собянин.

По его словам, такая сумма позволит выполнить те гарантии, которые дали власти Москвы жителям столицы.

Ранее Собянин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что программа реновации за 15 лет может стоить городу около трех трлн рублей, большая часть денег пойдет на строительство жилья.

В мае мэр Москвы заявлял, что этажность домов, которые будут построены в рамках программы реновации, в основном составит от шести до 14 этажей. Позже СМИ узнали, что домостроительные комбинаты (ДСК) получили техническое задание на разработку серий домов высотой 9, 17 и 25 этажей.

Предполагается, что в новых домах будут однокомнатные квартиры от 37,5 до 42,5 кв. м, двухкомнатные от 47,5 до 65 кв. м и трехкомнатные от 58 до 94 кв. м.

В мэрии объявили, что квартиры в новых домах будут предоставляться с полной отделкой «комфорт-класса». «Полы покроют линолеумом и ламинатом, обои будут под покраску, в ванных комнатах установят качественный фаянс, стены отделают плиткой». Макеты квартир были представлены в одном из павильонов ВДНХ.

3 октября мэрия Москвы утвердила окончательный список домов, которые снесут к 2032 году в рамках программы реновации. В нем оказались 5 177 домов. Их жителям обещают переселение в новые квартиры в пределах того же района.

Сами квартиры, обещают власти, будут не меньше по площади или рыночной стоимости (на выбор переселенцев). Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин заявил, что массовое переселение москвичей начнется в 2019 году.

Максим Прошкин