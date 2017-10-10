Роскомнадзор заявил об устранении нарушений в работе CNN

В Роскомнадзоре заявили, что телекомпания CNN устранила выявленные регулятором нарушения, поэтому сможет продолжить работу в России. Об этом Интерфаксу сообщил глава ведомства Александр Жаров.

«Претензии к CNN сняты, канал будет работать в РФ и дальше, но Роскомнадзор продолжит мониторинг соответствия деятельности американской компании российскому законодательству», — отметил Жаров.

Глава Роскомнадзора напомнил, что нарушения были связаны с неправильными выходными данными, указанными в эфире телеканала. 5 октября регулятор пригрозил заблокировать телеканал CNN в случае, если издание до 11 октября не устранит эти нарушения.

Напомним, в 2014 году управляющая телеканалом CNN компания Turner Broadcasting System Europe Limited объявила о прекращении вещания телеканала в России. Руководство компании тогда объяснило такое решение поправками в закон «О СМИ», предусматривающими сокращение до 20% доли иностранного капитала в любых работающих на территории России СМИ.

В марте 2015 года телеканал получил универсальную лицензию на вещание сроком на 10 лет и возобновил работу в России.

Андрей Дубровский