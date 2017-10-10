РБК: власти запустят 100 телеграм-каналов в регионах перед выборами президента

Одна из компаний разработала для администрации президента концепцию продвижения 100 политических телеграм-каналов в регионах, которые должны запустить до конца октября, утверждает РБК со ссылкой на несколько источников.

По информации издания, новые каналы появятся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Пятигорске, Краснодаре, Самаре, Мурманске, Орле, Омске, Махачкале, Тюмени, Вологде и Новосибирске.

«В каждом из этих городов планируется запустить 4-5 телеграм-каналов. Список еще из 10 городов пока не определен», — написал РБК.

Собеседники издания рассказали, что создавать контент будут журналисты, работающие в региональных СМИ, а также сотрудники пресс-служб, идеологическую составляющую будут курировать в администрации президента.

«В крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург, заниматься их наполнением будут от 3 до 5 человек. Целевая аудитория — жители российских городов в возрасте от 20 до 50 лет», — сказал исчтоник РБК.

По его словам, созданные телеграмм-каналы не просуществуют долго, их начнут закрывать весной-летом 2018 года.

Напомним, о том, что для президента ведут мониторинг телеграм-каналов рассказывал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Для этого в администрации президента и в правительстве уже год используют систему «Катюша», рассказал представитель этой компании. «Катюша» отслеживает около 200 каналов. По словам источников СМИ, каналы отслеживают и для выявления «вбросов» с непроверенной или заведомо ложной информацией.

Максим Прошкин