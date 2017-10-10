ЕСПЧ обязал Россию выплатить 285 тысяч евро родственникам убитых на окраине Грозного в 2000 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить 285 тысяч евро родственникам 21 погибшего во время операции в чеченском поселке Новые Алды в феврале 2000 года, сообщается на сайте суда.

Суд признал доказательным иск о неэффективной правовой защите и постановил выплатить компенсацию в размере 15 тысяч евро каждому из 18 заявителей, Ибрагиму и Зое Мусаевой — 15 тысяч евро совместно. Россия также должна выплатить судебные издержки в размере 2,5 тысячи евро в дополнение к другим возможным расходам.

В этом решении суда говорится, что российские власти нарушили статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующую право на жизнь.

В 2007 году ЕСПЧ удовлетворил иск к властям России. Истцами выступили родственники погибших, жители села Новые Алды в Чечне. Тогда суд признал, что российские власти нарушили три статьи Европейской конвенции по правам человека — право на жизнь, запрет на пытки и право на юридическую защиту.

Суд, в частности, признал Россию виновной в проведении неполного расследования дела. Прокуратура несколько раз приостанавливала расследование уголовного дела. Последний раз его возобновляли 7 февраля 2006 года, оно продолжается до сих пор.

Напомним, 5 февраля в чеченском поселке Новые Алды проходила спецоперации российских правоохранительных органов. По разным данным, погибли от 56 до 60 жителей. Следствие установило, что в спецоперации участвовал ОМОН Санкт-Петербурга и Рязанской области.

Ольга Ситникова