Владельцы сгоревшего строительного рынка «Синдика» решили построить новый ТЦ

Владельцы сгоревшего подмосковного торгового центра строительных материалов «Синдика» решили построить новый комплекс на месте старого. Об этом заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

«В ближайшее время будет определено архитектурное бюро для разработки проекта, подрядная организация. В новом комплексе нашим арендатором будут на льготных условиях предоставлены торговые места», — приводит пресс-служба компании слова генерального директора «Синдики» Владимира Безносенко.

Как уточняет агентство, решение о строительстве нового ТК было принято во время заседания оперативного штаба по исправлению последствий пожара на «Синдике». Отмечается, что площадь нового комплекса, по информации пресс-службы «Синдики», должна составить не менее 100 тысяч квадратных метров. В то время как сгоревшее здание торгового центра занимало площадь более 131 тысяч квадратных метров.

Напомним, 8 октября на строительном рынке «Синдика» в Одинцовском районе Московской области начался пожар. Ему был присвоен третий номер сложности из пяти возможных. Ликвидировать открытое горение на рынке пожарным удалось только на следующий день.

Эксперты консалтинговой компании Knight Frank оценили стоимость строительного рынка в 5,5 — 6,5 млрд рублей.

Андрей Дубровский