Россию «покинули» три кибергруппировки в 2017 году

Эксперты заявили об «исходе» хакерских групп из России; из пяти действовавших кибергруппировок в 2016 году, к октябрю 2017 года осталось только две. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова руководитель отдела расследований компании Group-IB Дмитрия Волкова.

«В то же время число группировок, действующих на глобальном рынке, растет», — сказал Волков.

По его словам, финансовые потери России от деятельности киберпреступников во второй половине 2016 года — первой половине 2017 года составили 55,4 млн долларов.

Эксперты напоминают, годом ранее ущерб составлял 66,8 млн долларов. «Снижение ущерба не означает улучшения ситуации в борьбе с киберпреступностью», — добавил эксперт.

В свою очередь, по словам Волкова, потери от кражи конфиденциальной информации (фишинга) составили 4 млн долларов.

В Group-IB отмечают, что Россия часто становится «испытательной площадкой» для кибергруппировок, а уже после атак на территории страны они уходят на «глобальный рынок».

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» налаживают связи с хакерами для организации собственных «киберподразделений».

Максим Прошкин