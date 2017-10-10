Суд арестовал на 20 суток задержанного на Манежной площади студента

Тверской районный суд Москвы приговорил студента Никиту Ряднова, задержанного во время акции в поддержу Алексея Навального на Манежной площади, к 20 суткам ареста, сообщает ОВД-Инфо.

Суд назначил Ряднову административный арест за повторное нарушение порядка проведения мероприятия (часть 9 статьи 20.2 КоАП). Ранее Ряднов был задержан во время несогласованной акции 26 марта, после нее его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, что Ряднова и еще семерых участников акции задержали 8 октября на Манежной площади и отвезли в ОВД «Аэропорт». Его оставили на ночь в отделе, остальных отпустили с проколами по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения мероприятия).

Ранее суд Санкт- Петербурга осудил координатора местного предвыборного штаба Алексея Навального Полину Костылеву на 40 часов обязательных работ за организацию несогласованной акции протеста.

7 октября в 80 городах России прошла акция сторонников Алексея Навального. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, власти не согласовали проведение акции. На акциях в поддержку Навального задержали 290 человек.

Анастасия Тороп