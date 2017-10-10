Акционеры ЮКОСа отозвали все требования к России

Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от исковых требований к России во Франции, передает Интерфакс со ссылкой на министра юстиции Александра Коновалова.

«Акционеры ЮКОСа отозвали все требования по экзекватуре, по обращению к исполнению решения Гаагского арбитражного суда. Во Франции (обеспечительные меры) пока ещё оставались, а во всех остальных юрисдикциях они были либо приостановлены, либо вовсе не дошли до исполнения», — сказал он.

Эту информацию подтвердил глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы России в этом споре, Андрей Кондаков.

Теперь аресты с имущества России во Франции будут сняты. Франция стала последней страной, в которой были отменены аресты по искам ЮКОСа. В июне были отменены аресты в Бельгии.

Третейский суд в Гааге в июле 2014 года удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОС и обязал Россию выплатить им 50 млрд рублей. После того, как решение было обжаловано Москвой, экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества. В июне 2015 года во Франции и Бельгии было арестовано имущество, которое исполнители сочли российским.