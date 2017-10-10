Суд заочно арестовал националиста Вячеслава Мальцева

Мещанский суд Москвы заочно арестовал оппозиционера Вячеслава Мальцева за публичные призывы к экстремизму. Об этом «Новой газете» рассказала пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

По словам Бочаровой, Мальцева арестуют на два месяца после того, как его передадут сотрудникам правоохранительных органов в случае экстрадиции или депортации.

Ранее ФСБ направила в Мещанский районный суд ходатайство о заочном аресте оппозиционера после заочно предъявленных обвинение по части 1 статьи 280 УК РФ.

По версии следствия, заявления Мальцева на акции в честь годовщины событий на Болотной площади, прошедшей 6 мая в Москве, имели «преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации».

В июне Мальцев покинул Россию. Он утверждал, что на него завели уголовное дело в связи с созданием экстремистского сообщества. Мальцев уверен, что его планировали арестовать, но он узнал об этом и успел уехать.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году Мальцев входил вторым по счету кандидатом в общефедеральные списки «Парнаса». Однако пройти в нижнюю палату парламента он не смог. Оппозиционер ведет свой YouTube—канал под названием «Артподготовка».