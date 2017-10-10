Актер «Матильды» отказался приехать на премьеру фильма в России из-за опасения за свою жизнь

Ларс Айдингер, сыгравший Николая II в «Матильде» Алексея Учителя, не будет присутствовать на официальной премьере фильма в России из-за опасения за свою жизнь, сообщает газета Zeit.

«Я боюсь, что кто-то причинит мне боль, или меня атакуют. Уже начались атаки на режиссера Алексея Учителя, кто-то бросил в его студию «коктейль Молотова». Я встревожен этими инцидентами», — заявил актер в интервью.

Личных угроз Ларс Айдингер не получал, но считает, что в России он «стал объектом ненависти».

«Мы хотели снять фильм, в первую очередь, чтобы показать фигуру Николая II, а не разоблачить его. Мы не хотели провоцировать или причинять вред кому-либо. Совсем наоборот. Мы отнеслись к истории с уважением. Мы показали его как настоящего человека со всеми недостатками. Естественно, это приведет к конфликту с теми людьми, которые считают его святым», — добавил он.

Напомним, что в ночь на 31 августа в Петербурге неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии «Лендок», где располагается офис Алексея Учителя. Режиссер связал нападение с угрозами, ранее прозвучавшими в его адрес от противников его фильма «Матильда».

До этого режиссер получал угрозы от активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», которая разослало письма с угрозами поджечь кинотеатры в случае показа фильма «Матильда».

Официальная премьера фильма в России намечена на 26 октября.

Фильм повествует о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Ольга Ситникова