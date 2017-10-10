В Санкт-Петербурге прошла серия одиночных пикетов в защиту Европейского университета

Бывшие студенты и выпускники Европейского университета провели серию одиночных пикетов в Санкт-Петербурге и Москве в защиту учебного заведения.

На Невском пикеты студентов и выпускников Европейского университета против отзыва лицензии pic.twitter.com/Rb7A3S65bK — Dave Frenkel (@merr1k) October 10, 2017

Организатор акции Виталий Боварь рассказал «Новой газете», что в Санкт-Петербурге пикетирование проходило в восьми местах, в том числе возле Русского музея, Эрмитажа и Смольного. В Москве одиночный пикет прошел возле здания Рособрандзора, уточнил Боварь.

По словам организатора, серия пикетов прошла без задержаний. Кроме того, активисты намерены и дальше проводить публичные акции, «пока их не услышат».

Напомним, в конце сентября Рособрнадзор отказал вузу в новой лицензии. Решение об отказе принято на основании проверки, проведенной в новом здании университета. В университете заявили, что итоги проверки не соответствуют действительности.

Руководство учебного заведения перевел примерно 10% студентов в другие вузы, остальных пришлось отчислить. В августе суд подтвердил решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который признал право городских властей на разрыв договора об аренде Европейским университетом особняка Кушелева-Безбородко.

Позже Европейский университет сменил статус с вуза на научно-исследовательский институт.

Европейский университет в Петербурге был создан в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака. Вуз специализируется на гуманитарных и социальных науках. В его попечительский совет входят глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.