Шакро Молодой не признал вину по делу о перестрелке на Рочдельской

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) не признал вину по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года, передает телеканал «Дождь».

«Вину не признаю, высказаться не желаю», — заявил в суде Калашов.

Остальные 11 фигурантов дела, в том числе приближенный Калашова Андрей Кочуйков (Итальянец) также не согласились с обвинением. Среди обвиняемых — Николай Николаев, Савелий Гоновичев и Герсон Гамидов, замдиректора ЧОП «Защитник» Александр Голубев, вице-президент «Союза десантников России» и руководитель охранного предприятия Батыр Бекмурадов, а также сотрудники ЧОП — Алексей Максимов, Зелимхан Патиев, Вадим Прохоров и Ян Сорокин.

По версии следствия, преступление в ресторане организовал Андрей Кочуйков. «Кочуйков прошел в ресторан и в ультимативной форме потребовал передать деньги», — сказала прокурор. После этого началась перестрелка.

Напомним, стрельба в кафе Elements на Родчельской улице произошла в декабре 2015 года. В результате погибли два человека. По данным обвинения, в заведение приехали приближенные Шакро Молодого и стали требовать от хозяйки заведения Жанны Ким 8 млн рублей.

Позднее по делу Шакро Молодого арестовали высокопоставленных сотрудников Следственного комитета Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова. Их обвиняют в получении взятки от криминального авторитета. По версии следствия, они обещали прекратить преследование Кочуйкова, который проходит по делу о перестрелке.