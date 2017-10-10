Верховный суд отменил штрафы осужденным за убийство Бориса Немцова

Верховный суд России подтвердил сроки заключения осужденным по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Вместе с тем, суд постановил отменить штрафы осужденным в размере 100 тысяч рублей, которые до этого вынес Московский окружной военный суд.

Отметим, что в суде адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров напомнил, что потерпевшие убеждены в виновности всех подсудимых, за исключением Хамзата Бахаева и просил вернуть его дело в прокуратуру. При этом гособвинение возражало против удовлетворения апелляционных жалоб и защиты, и потерпевших.

Адвокаты осужденных после оглашения постановления заявили, что намерены обжаловать приговор в ЕСПЧ и в кассационной инстанции.

Напомним, 13 июля этого года суд приговорил Заура Дадаева, обвиняемого в непосредственном убийстве Бориса Немцова, к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Остальных фигурантов дела Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к срокам от 11 до 19 лет колонии.

Никто из обвиняемых не признал свою вину в суде.

Прокурор просила для Дадаева пожизненный срок в колонии особого режима, штраф 200 тысяч рублей, а также лишение военного звания и наград.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину.