В Минобрнауки решили ввести обязательные уроки шахмат в школах

В расписание занятий учащихся начальной школы в ближайшие два года могут добавить уроки игры в шахматы. Об этом заявила глава министерства образования и науки России Ольга Васильева на правительственном часе в Совете Федерации. Трансляция заседания опубликована на странице Совфеда в фейсбуке.

«Ни для кого не новость, что игра в шахматы напрямую связана с качеством образования наших детишек. Это правда», — заявила Васильева.

Министр уточнила, что обучать шахматам планируют один час в неделю с первого по четвертый класс. По мнению Васильевой, любой педагог, «используя методическую рекомендацию», сможет научить детей играть в шахматы.

Васильева подчеркнула, что в 40 регионах России школьники уже играют в шахматы. По ее словам, именно эти 40 регионов «показывают совершенно другие результаты при оценках».

Ранее, в декабре 2016 года член Совета Федерации Вадим Тюльпанов предложил главе Минобрнауки Ольге Васильевой внедрить уроки шахмат в российских школах. Позднее глава международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил, что организация

готова оказать помощь с внедрением шахматных уроков в российских школах.

Андрей Дубровский