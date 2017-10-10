Служба внешней разведки «ведет работу» после информации о пленении россиян в Сирии

В Службе внешней разведки (СВР) «ведется работа» после публикаций видео с россиянами Романом Заболотным и Григорием Цуркану, которые могли попасть в плен в Сирии. Об этом сообщил Интерфаксу директор СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, у службы нет сведений о людях, запечатленных на видео.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что оба россиянина, которые возможно попали в плен, мертвы. О смерти Заболотного рассказывал также депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров.

Напомним, ИГ распространило видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен россияне. Один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет в Ростовской области.

Второй мужчина, по его словам, уроженец Домодедовского района по имени Цуркану Григорий Михайлович, 1978 года рождения. Позже появилось еще одно видео, на котором запечатлены Заболотный и Цуркану.

В Минобороны заявили, что россияне в плен не попадали. В Кремле пообещали проверить информацию о том, что люди на видео являются гражданами России.

В свою очередь, родители Григория Цуркану сообщили СМИ о звонке от неизвестных людей, которые попросили «не поднимать шум». Позже они признались, что звонок с просьбой был «из ФСБ».