Суд Пскова заочно арестовал барда Яковлева по обвинению в призывах к экстремизму

Псковский городской суд заочно арестовал 44-летнего барда Бориса Яковлева по обвинению в призывах к экстремизму через интернет, сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Дмитрий Динзе.

По словам защитника, на аресте барда настаивала ФСБ. Сам Яковлев не признает вину. Находясь под подпиской о невыезде, он уехал из России после возбуждения в отношении него уголовного дела.

Сейчас Яковлев находится в центре по приему беженцев в Хельсинки (Финляндия). Об этом в зале суда заявил замначальника отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ России по Псковской области.

Ранее Бориса Яковлева обвинили в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета» (часть 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Яковлева объявили в федеральный, а затем в международный розыск. В августе дело приостановили из-за того, что бард «скрылся от органов следствия». В начале октября расследование дела возобновили.

Андрей Дубровский