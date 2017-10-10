Обвиняемая по делу о гибели мальчика в ДТП в Балашихе говорила по телефону во время наезда

Обвиняемая по делу о гибели шестилетнего мальчика в Балашихе Ольга Алисова говорила по телефону во время наезда на ребенка. Об этом стало известно на заседании в Железнодорожном городском суде Подмосковья.

По данным детализации звонков, которые привел защитник Романа Шимко, Алисова начала звонок в 18:54:14. Он продолжался более минуты — она говорила со своим знакомым, который позже прибыл на место происшествия вместе со своим двоюродным братом. Согласно выводам следствия, ДТП произошло в 18:55.

Этим знакомым оказался Арно Амирбигян. В суде он утверждал, что Алисова звонила ему уже после происшествия. Также он рассказал, что когда приехал, то увидел лежащего в машине Алисовой ребенка, там же лежала плачущая женщина. Ольга, по его словам, «пыталась поторопить скорую».

В толпе был высокий человек в кепке, от которого «несло перегаром». «Он говорил, что Ольга ехала 50 (км/ч), но это полное вранье», — сказал Амирбигян.

На прошлом заседании свидетели утверждали, что Ольга Алисова двигалась со скоростью около 40–60 км/ч и не оказывала первой помощи.

Напомним, 23 апреля 2017 года шестилетний Алексей Шимко погиб под колесами автомобиля Ольги Алисовой. Мальчик возвращался с прогулки домой. В тот момент, когда он перебегал дорогу, его сбил черный автомобиль Hyundai Solaris. По словам очевидцев, Алисова переехала ребенка передними и задними колесами, после чего протащила его по дороге около десяти метров.

Сразу после происшествия водитель заявила, что ребенок был пьян. В июне следователь вручил отцу мальчика заключение судмедэкспертизы, в которой было установлено, что в крови его сына на момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. Обвиняемая частично признала вину, назвав случившееся несчастным случаем. Алисовой грозит до пяти лет лишения свободы.

Никита Всесвятский