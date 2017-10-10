«Роснефть» подала «воспитательный» иск к «Коммерсанту»

Нефтяная компания «Роснефть» подала иск в Арбитражный суд Москвы к газете «Коммерсант». Компания потребовала опровергнуть информацию в статье заместителя шеф-редактора издания Дмитрия Бутрина «Исправленного три года ждут». Об этом РИА Новости сообщили в «Роснефти».

По мнению истцов, автор статьи обвиняет «условного» топ-менеджера «Роснефти». Воображаемый пример закрепляет в общественном сознании негативный образ «Роснефти», считают в компании.

Официальный представитель компании Михаил Леонтьев уточнил, что «Роснефть» не выдвигает к «Коммерсанту» никаких финансовых требований.

«Наши требования — опровергнуть информацию… В этом иске материальная часть отсутствует пока», — подчеркнул Леонтьев.

Статья заместителя главного редактора газеты «Коммерсант» по экономической политике Дмитрия Бутрина «Исправленного три года ждут» была опубликована в середине августа.

В публикации говорилось о поправках министерства финансов в федеральный закон о закупках госкомпаний. Автор приводит как пример конфликта интересов закупку чего-либо топ-менеджером условной «Роснефти» у своей жены. По мнению автора, такая сделка являлась бы законной в рамках действующего законодательства до установления судом ущерба компании.

Андрей Дубровский