В суде защита Улюкаева поборется из-за слова «Гоа» в расшифровке разговора с Сечиным

Защита бывшего министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева представит суду альтернативное экспертное заключение о содержании его телефонных разговоров с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката подсудимого Викторию Бурковскую.

В лингвистической экспертизе, сделанной по заказу защиты АНО «СОДЭКС» («Содружество экспертов» при МГЮА им. О.Е. Кутафина), утверждается, что ранее Следственный комитет представил искаженную расшифровку разговоров.

Эксперты СОДЭКСа считают, что в телефонном разговоре 14 ноября между Сечиным и Улюкаевым слово «Гоа» не произносилось, его домыслили эксперты «Южного экспертного центра», которые сделали расшифровку по постановлению старшего следователя при председателе Следственного комитета полковника Нестерова Р.А.

В расшифровке «Южного экспертного центра», которая была зачитана прокурором на суде, содержалась фраза: «Ну, во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы, там, в Гоа». Как отмечает РБК, упоминание в разговоре индийского штата важно для обвинительного заключения, в котором говорится, что именно в Гоа Улюкаев потребовал у Сечина взятку в $2 млн.

Другой вывод СОДЭКСа касается смысла фразы о «выполненном задании». По версии обвинения, слова Сечина — «Так, пока туда-сюда, собрали объем. Ну, вообще-то можешь считать задание выполненным. Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем» — означают именно передачу взятки.

Эксперты СОДЭКСа считают, что эти фразы могут быть связаны с темой приватизации «Роснефти». В доказательство этой трактовки эксперты приводят фразы Сечина, которые он произносит в офисе «Роснефти» на встрече с Улюкаевым: «по приватизации мы работаем» — «с ними тоже работаем» — «Да. Вот. Работаем и не расслабляемся» — «настойчиво работаем для того, чтобы выполнить задание полностью».

Эксперт и гендиректор «Южного экспертного центра» Виктор Кисляков заявил РБК, что разные эксперты могут по-разному слышать отдельные слова или части слов, сочетания звуков, «это как раз нормально». Комментировать содержание экспертного заключения СОДЭКСа он отказался. Представители СОДЭКСа отказались от комментариев. Адвокаты будут ходатайствовать о приобщении экспертизы СОДЭКСа к делу.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали 15 ноября 2016 году в офисе компании «Роснефть». Его обвиняют в получении взятки от ее руководителя Игоря Сечина. Обвинение настаивает на том, что бывший министр вымогал взятку во время проведения саммита БРИКС 15–16 октября. При этом защита Улюкаева утверждает, что в постановлении о возбуждении дела сказано, что взятку Улюкаев требовал в Москве в октябре–ноябре, а версия о вымогательстве взятки в Гоа «в присутствии более, чем 30 людей под вспышки телекамер» появилась «в середине следственных действий».