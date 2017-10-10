Путин: криптовалюты создают возможности для финансирования терроризма

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по криптовалютам, заявил, что они несут серьезные риски, в частности, создают возможность отмывания капиталов, ухода от налогов, финансирования терроризма и «распространение мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать рядовые граждане».

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«Криптовалюты в некоторых странах стали уже и становятся полноценным платежным средством, инвестиционным активом. Вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски. Мы знаем позицию ЦБ, мы с председателем говорили несколько раз на эту тему», — приводит слова главы государства РИА Новости.

Путин напомнил, «что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия и законодательную нормативную базу». По его словам, России нужно опираться в этом вопросе на международный опыт, чтобы защитить интересы граждан и бизнеса, а также государства.

Ранее глава Центорбанка Эльвира Набиуллина неоднократно выступала против предложения узаконить криптовалюту. На минувшей неделе она заявила, что ЦБ по-прежнему не поддерживает развитие криптовалют как платежного средства и считает нецелесообразной их легализацию на российской бирже.

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнивал ажиотажный спрос на криптовалюты с самой известной российской финансовой пирамидой — МММ.

Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что до конца года будет готов законопроект, регулирующий оборот криптовалюты в России. Позже в Минфине заявили, что решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрируются на легализации технологии «блокчейн».

Напомним, министерство финансов предлагало не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей», так как это «очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег». В свою очередь Госдума объявила конкурс на проведение исследования блокчейна и рынка криптовалют.