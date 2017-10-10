Президент Каталонии попросил отложить объявление независимости

Президент Каталонии Карлес Пучдемон попросил парламент отложить вопрос о независимости региона от Испании. По его словам, в противном случае возможность диалога с испанскими властями будет закрыта. Об этом он заявил, выступая вечером 10 октября в каталонском парламенте.

Ожидалось, что во время этого выступления Пучдемон объявит о независимости Каталонии на основании результатов прошедшего 1 октября референдума. Однако Пучдемон сообщил, что действие результатов референдума о независимости времено приостановлено.

Согласно закону, который принял парламент Каталонии (в Испании его признали неконституционным), после объявления результатов референдума палата должна в течение 48 часов принять декларацию о независимости.

Ранее выступление Пучдемона неоднократно откладывалось. После объявления итоговых результатов референдума правительство Каталонии заявило, что Пучдемон выступит в понедельник. В выходные было объявлено, что выступление перенесено на вторник, а в последний момент речь была отложена еще на час. Причиной стало проведение заседания глав фракций по просьбе Народной партии и партии «Граждане». Также сам Пучдемон попросил отложить заседание, сославшись на «контакты с международными посредниками».

Перед выступлением Пучдемона власти Испании призвали его «не делать ничего необратимого», а председатель Европейского совета Дональд Туск предостерег каталонского лидера от решений, которые «сделают диалог невозможным».

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. За отделение от Испании прголосовали 90% его участников. Власти Испании пытались его сорвать: на некоторых участках для разгона людей применялись резиновые пули. По данным властей Каталонии, пострадали не менее 800 человек. Конституционный суд страны объявил референдум незаконным.