Автор поста с фрагментом «Незнайки на Луне» рассказал о вызове в Центр «Э»

Администратора паблика «Радикальные мечтатели» во «ВКонтакте» Михаила Малахова вызывали на беседу из-за поста с цитатой из книги «Незнайка на Луне» не в прокуратуру, как сообщалось ранее, а в Центр «Э». Об этом сам Малахов сообщил «Новой газете».

Блогер пояснил, почему ввел людей в заблуждение. «Я был в замешательстве. Да, мне действительно звонили не из прокуратуры, а полицейские. И приглашали не в прокуратуру, а в “Центр противодействию экстремизму”. Именно поэтому прокуратура естественно опровергла информацию», — сказал Малахов.

Блогер подчеркнул, что «звонок был неожиданным» и он не спросил, кто ему звонит. «Я, действительно, впал в какой-то ступор. И этот сотрудник, насколько я помню, не представился. Я, во всяком случае, не помню никаких его данных. Мы немного побеседовали, и он сообщил адрес, по которому меня ждет. Но поскольку я был немного в замешательстве, я запомнил только, что это улица Дзержинского, которая с чем-то там пересекается. После разговора я погуглил и увидел, что по адресу Дзержинского, 8 есть прокуратура, но позже оказалась, что она была там, но потом ее перенесли. А на Дзержинского с пересечением какой-то другой улицы действительно есть Центр “Э”», — разъяснил Малахов.

«Радио Свобода» связалось с сотрудником полиции, который звонил Малахову. Он сообщил, что по заявлению некоего гражданина «из другого субъекта Федерации» проводится проверка на предмет того, является ли цитата из «Незнайки на Луне» экстремистской.

Ранее прокуратура Краснодарского края опровергла факт вызова Малахова на допрос. «Огульно обвинил правоохранительные органы, око государево», — заявили «Медузе» в пресс-службе краевой прокуратуры. В ведомстве пояснили, что специально обзвонили все районные прокуратуры края и выяснили, что ни в одной из них о Малахове не слышали и «претензий к нему не имеют».

Ранее Михаил Малахов рассказал, что его вызвали на допрос в прокуратуру из-за фрагмента из книги Николая Носова «Незнайка на Луне», который он разместил в своем паблике «Радикальные мечтатели». Якобы там ему сказали, что получили заявление с просьбой проверить пост с цитатой из «Незнайки» на предмет разжигания ненависти к социальной группе «полицейские» (статья 282 УК).

Малахов рассказал, что спросил звонившего, действительно ли тот хочет получить объяснение по отрывку из детской сказки. На что тот ответил, что в этом разберется лингвистическая экспертиза. Звонивший не уточнил, заведено ли дело, и в каком статусе он собирается беседовать с Малаховым.

Пост со скриншотом цитаты из 31-й главы книги Николая Носова «Незнайка на Луне» был опубликован еще в марте. В нем есть, например, такие слова: «А кто такие эти полицейские? — спросила Селедочка. — Бандиты! — с раздражением сказал Колосок».

Утром 10 октября у сообщества «Радикальные мечтатели» было менее 300 подписчиков, к моменту написания новости их число увеличилось до 1,5 тыс. человек.