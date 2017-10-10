Суд отказался удовлетворить иск бизнесмена Михайлова к РБК

Гагаринский районный суд Москвы отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова о защите чести и достоинства к медиахолдингу РБК из-за публикации «Про уродов и людей», в которой его называют лидером «Солнцевской ОПГ» по кличке «Михась», сообщает агентство «Москва».

«Суд рассмотрел иск С.Михайлова к ЗАО “Росбизнесконсалтинг” о защите чести, достоинства и деловой репутации. В удовлетворении исковых требований отказано», — рассказали агентству в суде.

Бизнесмен требовал опровергнуть статью от 21 марта 2013 года, в которой рассказывалось о внутренних конфликтах в организованных группировках в 1990-е годы. Михайлов также требовал взыскать с медиахолдинга 300 тыс. руб. компенсации морального ущерба.

Ранее Михайлов неоднократно подавал иски к СМИ и общественным деятелям, требуя опровергнуть их высказывания о том, что он является «криминальным авторитетом».

Так, Михайлов подавал два иска против политика Алексея Навального и основанного им Фонда борьбы с коррупцией. Разница между исками была в том, что в том, что в одном заявлялось требование о компенсации в размере 500 тыс. руб., а в другом содержалось только требование признать информацию ложной и опровергнуть. Бизнесмен требовал опровергнуть сведения о том, что он является «криминальным авторитетом» и главой «Солнцевской ОПГ». Суд по первому иску Михайлов проиграл. Во втором случае суд встал на сторону бизнесмена: он обязал Навального не только удалить информацию, но и выпустить опровержение.

В 2016 году бизнесмен добился от поисковых систем «Яндекс» и Google сокрытия части результатов по запросам «Сергей Михайлов Михась», «Сергей Михайлов Михась Солнцево», «Сергей Михайлов Солнцево» и схожих формулировок.​