Глава Каталонии подписал декларацию о независимости

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон пописал документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие он пока не вступает. Об этом сообщает Reuters.

«Декларацию представителей Каталонии» также подписал его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа, образующие правящее большинство.

«Мы призываем международное сообщество признать каталонскую республику независимым и суверенным государством. Мы просим каталонское правительство сделать все возможное для того, чтобы реализовать меры, перечисленные в декларации независимости», — говорится в документе.

Ранее во вторник Пучдемон попросил парламент отложить вопрос о независимости региона от Испании. По его словам, в противном случае возможность диалога с испанскими властями будет закрыта.

При этом ожидалось, что во время своего сегодняшнего выступления Пучдемон объявит о независимости Каталонии на основании результатов прошедшего 1 октября референдума. Однако Пучдемон сообщил, что действие результатов референдума о независимости временно приостановлено.

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Перед выступлением Пучдемона власти Испании призывали его «не делать ничего необратимого», а председатель Европейского совета Дональд Туск предостерег каталонского лидера от решений, которые «сделают диалог невозможным».

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. За отделение от Испании проголосовали 90% его участников. Власти Испании пытались его сорвать: на некоторых участках для разгона людей применялись резиновые пули. По данным властей Каталонии, пострадали не менее 800 человек. Конституционный суд страны объявил референдум незаконным.