Новая газета

«Коммерсант» узнал подробности крушения российского самолета в Сирии

Общество

Российский самолет Су-24М, который накануне разбился в Сирии, перед инцидентом находился в «невзлетном положении». Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Перед крушением индикаторы в кабине пилота показывали, что самолет готов к взлету, однако стабилизатор, закрылки и предкрылки в нужное положение приведены не были, заявил собеседник газеты.

По его словам, причиной аварии могли стать либо технические неполадки, либо ошибка пилота. У проверяющих самолет перед взлетом вопросом к техническому состоянию не возникло.

Напомним, 10 октября самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете на аэродроме «Хмеймим» и разрушился. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. 

В Минобороны добавили, что разрушений на земле в результате происшествия нет.

Максим Прошкин

Теги:
авария, самолеты, сирия, минобороны
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