Поклонская отправила депутатский запрос о запрете «Христианского государства»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой запретить деятельность организации «Христианское государство — Святая Русь» на территории России, о чем Поклонская сообщила в фейсбуке.

«Членами данной организации формируются так называемые „черные списки“, в которые вносят конкретных людей и таким образом показывают, что их деятельность не прекращается, а набирает обороты», — пояснила Поклонская.

Депутат также призвала Генпрокуратуру внести представление Минкульту с требованием отозвать прокатное удостоверение у «Матильды», чтобы пресечь нарушение закона.

Напомним, лидеру движения «Христианское государство — Святая Русь» Александру Калинину предъявлено обвинение по делу о давлении на кинотеатры.

Дело возбуждено по факту принуждения руководства кинотеатров к отказу от демонстрации фильма под угрозой применения насилия в отношении зрителей и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров.

Калинин неоднократно высказывался против фильма. В соцсетях он заявлял, что звонки о «минировании» кинотеатров в регионах России — это действия противников «Матильды».

Максим Прошкин