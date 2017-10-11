Директор Приморского океанариума ушел в отставку после очередной смерти животного

Директор Приморского океанариума во Владивостоке Александр Михайлюк ушел в отставку после очередной гибели животного. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке», — сказал Михайлюк.

Ранее руководство Приморского океанариума пообещало уволить тренера, который применил силу к моржу Мише.

Напомним, последний раз в океанариуме животное погибало 10 октября, из-за острой пневмонии скончалась самка дельфина. В конце сентября погибла белуха, она запуталась в занесенной штормом снасти.

Смерти животных в океанариуме не раз становились причиной увольнения директора учреждения. Так в 2016 году был отстранен от работы предшественник Михайлюка Вадим Серков.

В Приморском океанариуме по разным причинам погибли пятимесячный сивуч, два дельфина-белобочки, два моржа, дельфин-афалина и белуха. После этих происшествий Следственный комитет возбудил дело о халатности.

Максим Прошкин