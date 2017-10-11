В России заочно арестовали четырех украинцев за нападения на дипучреждения

Суд заочно арестовал четырех граждан Украины, которых также объявили в международный розыск, по подозрению в нападении на дипломатические учреждения. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

«Украинскими правоохранительными органами по указанным фактам преступлений длительное время проводятся собственные расследования, в ходе которых до настоящего времени никто к уголовной ответственности не привлечен», — пожаловались в СК.

По информации следователей, в 2014 году Владимир Романцев, Алексей Бакая и Владимир Назаренко напали на посольство России в Киеве. Два года спустя народный депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Парасюк атаковал Генеральное консульство России во Львове.

«Назаренко и Парасюк также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации)», — добавляют в СК.

В ведомстве также отметили, что Романцев, Бакая, Назаренко и Парасюк объявлены в международный розыск.

Напомним, в 2014 году в Киеве проходил митинг, который перерос в массовые беспорядки, в результате некоторые активисты стали кидать взрывпакеты и камни в сторону посольства России. В 2016 году во Львове в сторону Генкоснульства России кинули петарду и дымовую шашку после марша в поддержку летчицы Надежды Савченко.

Максим Прошкин