СМИ узнали о задержании мужчины за призыв к экстремизму в Zello

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в призывах к экстремизму при помощи мессенджера Zello. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Задержанный ранее за административное правонарушение сознался в том, что создал групповой чат в интернет-мессенджере Zello, где разместил голосовое сообщение с призывами к экстремистской деятельности», — сказал собеседник издания.

По его словам, в голосовом сообщении были фразы «… бензином обливайте и поджигайте» и «они ничего не понимают, они безграмотные», а также призывы к разжиганию религиозной ненависти.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал онлайн-рацию Zello, которой в России активно пользовались дальнобойщики, в том числе для координации во время акций протеста.

Ведомство требовало от приложения сохранять копии всех сообщений пользователей на серверах компании, однако в Zello назвали это условие невыполнимым, так как все передаваемые данные хранятся на устройствах пользователей.