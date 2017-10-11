Сборная США по футболу впервые за 32 года не поедет на Чемпионат мира

Сборная США по футболу не смогла пройти отборочный тур на Чемпионат мира в 2018 году, уступив команде Тринидада и Тобаго со счетом 1:2.

«Для нас это позор. Мы не должны оставаться дома и пропускать чемпионат мира. Ответственность беру на себя. Забив в свои ворота, позволили Тринидаду дурацким образом открыть счет», — сказал главный тренер сборной США Брюс Арена.

Таким образом, прошло пять раундов отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америки и страны Карибского бассейна). Теперь предстоит сыграть командам из Гондураса и Австралии.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет на 12 стадионах в 11 городах России. Отечественная сборная будет участвовать в соревнованиях на правах хозяев, а на данный момент определены 23 участника.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня и завершится 15 июля.